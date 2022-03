Les Zèbres estimaient mériter la victoire: «On est une meilleure équipe!»

« J’ai un sentiment mitigé, avec un peu de frustration. On a montré pas mal de bonnes choses », jugeait le gardien carolo. « On a montré qu’on était globalement une équipe meilleure qu’eux. On avait à cœur de prendre les trois points pour ce derby. On a été solide défensivement et on n’a pas pris de but. On a un péché dans le dernier geste. Cela reste un des axes de progression de notre équipe. Mais la finition n’englobe pas que les attaquants. C’est un schéma de toute l’équipe. On doit mieux se trouver et avoir plus d’automatismes pour pouvoir marquer. Il n’y a pas que les attaquants qui marquent des buts de nos jours, cela concerne tout le monde. On a eu des situations, ce n’est pas rentré. On va bosser. »

Le Sénégalais avait par contre apprécié l’atmosphère ambiante. « J’ai bien aimé l’ambiance électrique. J’aime bien les ambiances comme ça, quand les supporters nous poussent. Il y a bien eu deux ou trois moments un peu plus corsés. C’est le foot, on ne fait pas de la danse. Ça, ce sont des vrais matches. Des jets de projectile ? Moi je n’en ai pas vu en tout cas », assurait-il.