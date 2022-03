Nicolas Raskin pris à partie par des fans carolos: après l’avoir insulté, deux supporters ont réussi à franchir la barrière dans le but de l’agresser

Par Ludovic Baeten et Didier Schyns

Au moment, d’abord, où Heymans sur un ballon aérien balança son coude au visage de Dewaele. « Je ne comprends pas trop pourquoi le VAR n’est pas revenu là dessus », commente Nicolas Raskin. Au moment aussi où Cafaro, canardé par divers projectiles, dut s’y reprendre à deux fois pour pouvoir botter un coup de coin et où Raskin précisément, après une énième altercation avec Ilaimaharitra, incita l’arbitre à réagir. « Ce que j’ai ramassé ? Une barre de fer. Je trouvais intéressant de montrer cela à l’arbitre parce qu’un de nos joueurs pouvait se blesser. Mais lui n’a pas trouvé ça intéressant… »

En sortant du vestiaire, le médian ne s’attendait pas à encore attirer toutes les attentions. Invectivé par deux supporters carolos, Raskin a préféré ne pas réagir, jusqu’à ce que des insultes de bas-étage ne le fassent sortir de ses gonds. Pris par ses émotions, il a décidé de répliquer, accompagné par des équipiers, dont Samuel Bastien, Damjan Pavlovic, Noë Dussenne et Mehdi Carcela. Ce qui devait en rester au niveau des mots a failli verser dans l’agression quand les deux énergumènes ont réussi à franchir la barrière les séparant du vestiaire liégeois. Une troupe de stewards s’est alors interposée rapidement, de quoi apporter la sérénité dont tout le monde avait bien besoin. Redescendu nerveusement, Nicolas Raskin a préféré en rire avec Will Still, avant de s’engouffrer dans le car le ramenant à Liège.