La défense à cinq fonctionne bien au Standard: «Un système qui nous convient mieux»

Le plus marqué à ce niveau était Moussa Sissako, auteur d’une frappe sur le poteau. « C’est dommage car je l’ai vue au fond. Ce sera pour la prochaine fois. Désormais, nous voulons bien terminer la saison, et surtout préparer la suivante. Avec notre nouveau système, celui qui n’offre pas beaucoup d’opportunités aux adversaires. L’équipe a connu de nombreux changements au cours des dernières semaines ce qui s’est avéré bénéfique. Désormais, il faut continuer et confirmer. »

Une remarque qui vaut également pour le défenseur malien. « Le coach m’a beaucoup parlé depuis sa nomination. Il m’a demandé de travailler sur plusieurs points, notamment celui de l’attention. Je dois être focus du début à la fin, sans prendre de risques inutiles. Lors de ma formation au PSG, j’ai souvent évolué dans une équipe qui avait beaucoup le ballon, de quoi m’inciter à tenter des choses que… je ne devrais pas forcément. Il faut que je gomme cet aspect. »