Guerre en Ukraine: la Russie instaure un cessez-le-feu pour permettre l’évacuation de civils (direct)

La Russie ouvre plusieurs couloirs humanitaires ce lundi. Cette nuit, l’armée russe a poursuivi son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays Kharkiv et resserrant son étau sur la capitale Kiev. Une troisième séance de négociations entre Russes et Ukrainiens est prévue aujourd’hui.

L’armée russe a annoncé l’ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

«Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un ‘ régime de silence’ à partir de 10H00 le 7 mars et l’ouverture de couloirs humanitaires», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le communiqué ne précise pas si les couloirs ouvriront à l’heure locale en Ukraine (09H00 HB) ou à celle de Moscou (08H00 HB) et combien de temps ils resteront ouverts.