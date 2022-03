D1A: à quelques secondes près, le week-end d’Anderlecht aurait pu être simplement parfait

Sur leur lancée de leur qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, les Gantois réalisaient une bonne entame de match et faisaient mouche sur leur première occasion. Lancé en profondeur, Yonas Malede servait Andrew Hjulsager qui glissait ensuite le cuir à Laurent Depoitre qui poussait le ballon dans le but vide (12e).

Dominateur en première période, Gand ne parvenait pas à accroître son avance avant le repos. En seconde période, Zulte Waregem remontait sur la pelouse avec des meilleures intentions. Jelle Vossen trouvait le montant du but de Davy Roef (69e) avant de finalement égaliser quelques secondes plus tard d’une reprise de volée (70e).

Alors que l’on se dirigeait vers un partage, La Gantoise était sauvée par son joueur ukrainien Roman Bezus qui avait bien suivi une frappe de Vadis Odjidja-Ofoe repoussée par Sammy Bossut (90e+4).

Au classement, Gand reste cinquième avec 52 points, trois de moins qu’Anderlecht, quatrième. Zulte Waregem reste calé à la 16e place avec 30 points. Bref, à quelques secondes près, le week-end des Mauves, victorieux 3-0 face à Ostende et en duel avec les Buffalos pour le top 4, aurait été parfait !

Eupen s’impose

Eupen devait se reprendre après sa mauvaise prestation à Anderlecht en demi-finale retour de la Coupe de Belgique jeudi. Les Pandas ouvraient rapidement le score via Gary Magnée d’une frappe à l’entrée du grand rectangle (11e).

120 secondes plus tard, Isaa Nuhu pensait doubler la mise mais son but était ensuite annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (13e). OHL laissait passer l’orage et égalisait peu après la demi-heure via Mathieu Maertens (31e) qui ponctuait un joli mouvement collectif.

Privé d’un but en première période, Nuhu remettait finalement Eupen aux commandes peu après le repos (49e). Après un poteau de Sory Kaba pour OHL, la formation germanophone se mettait définitivement à l’abri via Smail Prevljak qui profitait d’une récupération de Boris Lambert pour planter le 3-1 (71e).