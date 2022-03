Le Standard va être fixé: Noë Dussenne en appel de sa suspension mardi (vidéo)

Un match effectif de suspension à partir du 6 mars et un autre avec sursis : c’était la sanction décidée par le Conseil disciplinaire de l’Union belge, qui a planché vendredi en début d’après-midi sur le sort à réserver à Noë Dussenne, exclu pour une main portée au visage de Ramiro Vaca mercredi face au Beerschot. « Je ne suis pas un méchant joueur », a assuré le défenseur central liégeois. « En quinze ans de présence sur les terrains, je n’ai jamais porté le moindre coup à qui que ce soit. Je n’ai jamais voulu faire de mal à Vaca, que j’ai tenté de repousser parce qu’il me retenait… »

Me Grégory Ernès, qui assurait la défense de Noë Dussenne, avait tenu à faire voir deux phases similaires et récentes. La première extraite du match entre le FC Bruges et l’Antwerp où Hans Vanaken met sa main au visage de Frey, sans être sanctionné ; la deuxième puisée dans la demi-finale retour de Coupe de Belgique FC Bruges – La Gantoise, où Dennis Odoi en fait de même avec Tissoudali, le geste ne lui ayant valu qu’une (deuxième) carte jaune. « Sans même que le VAR n’intervienne », a insisté Me Ernès, qui a du coup demandé, à titre principal, que l’exclusion soit jugée suffisante, alors que la Procureur Barbara Huylebroek est restée sur ses positions, réclamant une suspension de 4 matches, dont 3 effectifs.