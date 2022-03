Plus de huit employeurs sur dix ont des difficultés à pourvoir les postes vacants

Malgré le marché du travail exigu, plus de la moitié des entreprises n'ont pas encore élaboré de politique relative à la réintégration des malades de longue durée, constate encore le cabinet d'avocats.

Une entreprise sur trois confirme par ailleurs avoir été victime d'une cyberattaque. Ce chiffre est bien supérieur dans les grandes entreprises. Plus de 41% d'entre elles indiquent avoir été victimes d'une cyberattaque. Plus de 70% des petites et moyennes entreprises disent par contre ne pas avoir subi de cyberattaque.