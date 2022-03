Moscou ouvre des couloirs humanitaires menant les Ukrainiens vers la Russie: «C’est complètement immoral» (direct)

L’armée russe a annoncé l’ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. Une annonce qui est intervenue après une nuit de violents bombardements au sol, depuis la mer et les airs sur les villes d’Ukraine, et alors que la guerre a poussé plus de 1,5 million de personnes à fuir pour se réfugier dans les pays voisins selon l’ONU.

Des couloirs humanitaires qui ont été critiqués peu de temps après leur annonce. La raison : ils mènent vers la Biélorussie et la Russie. « C’est complètement immoral », a déclaré le porte-parole du président ukrainien Zelensky. « Les civils doivent pouvoir se déplacer vers des endroits sûrs sur le sol ukrainien », a-t-il déclaré. « Ce sont des citoyens ukrainiens et ils ont parfaitement le droit d’être évacués dans leur propre pays. »