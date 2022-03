Record en février pour l'énergie éolienne produite en mer du Nord

L'éolien en mer a représenté à lui seul 16% de la production totale d'électricité en moyenne, soit de l'électricité pour plus de 3,8 millions de foyer. Au total, 700.000 tonnes de CO2 ont ainsi été économisées.

En outre, l'éolien en mer représente l'une des sources d'énergie les moins chères. "Les investissements dans le vent et le soleil sont la meilleure arme contre la hausse des prix (...) Ce n'est que grâce à davantage d'énergies renouvelables que la Belgique et l'Europe deviendront plus indépendantes", souligne la ministre, qui appelle la Commission européenne à accélérer le passage à une énergie 100% renouvelable.