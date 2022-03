Kevin De Bruyne encensé de toutes parts après sa prestation cinq étoiles dans le derby de Manchester (vidéos)

En d’autres mots, De Bruyne est un cadre de City et il l’a encore prouvé en ouvrant la marque d’une frappe du gauche sur une passe en retrait de Bernardo Silva (5e, 1-0) et en redonnant l’avance aux Citizens (28e, 2-1). Entre-temps, servi par Paul Pogba, Jadon Sancho avait égalisé d’une frappe enroulée du droit (21e, 1-1).

Grâce à un Kevin De Bruyne en feu, Manchester City a remporté le derby face son voisin de United sur le score de 4-1 en Premier League. Le Diable rouge et Riyad Mahrez ont marqué chacun deux buts pour les Citizens. En outre, KDB a délivré un assist somptueux.

Non content d’avoir inscrit son neuvième but de la saison, De Bruyne a distillé la passe décisive sur le premier but de Riyad Mahrez (68e, 3-1) avant de céder sa place à Ilkay Gundogan (80e). C’est d’ailleurs sur une passe de Gundogan que l’international algérien a signé aussi un doublé (90e+2, 4-1).

Une réaction unanime

Ce lundi, la presse est unanime. Kevin De Bruyne a livré une prestation cinq étoiles. Parole tout d’abord à Pep Guardiola, son entraîneur, qui l’a fait sortir par précaution à la 80e minute de jeu alors que le Belge se tenait le mollet : « Kevin est de retour à un incroyable niveau. Il est tellement fort… Et puis, il marque beaucoup de buts. Il m’écoute car je lui parle tous les jours et je lui dis qu’il ne doit pas se concentrer uniquement sur ses passes décisives. Oui, KDB doit aussi marquer pour nous offrir des victoires ».

Que dire ensuite des commentaires d’après-match… Sky Sports parle d’une « démonstration » en lui mettant une côte individuelle de 9 sur 10 pour sa prestation. Roy Keane, ancienne star de Manchester United va encore plus loin et affirme « qu’il restera dans les annales de la Premier League comme étant l’un des meilleurs médians de tous les temps ».

Et Kean n’est pas le seul… Jamie Redknapp s’est ainsi décidé à faire quelques comparaisons. « Il est semblable à Paul Scholes dans sa façon de tirer au but. Mais ce n’est pas tout car il est aussi rapide que Steven Gerrard. Bref, il est phénoménal ».