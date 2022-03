Ecolo rouvre la porte à une prolongation du nucléaire: De Croo salue leur « ouverture d’esprit»

Le Premier ministre Alexander De Croo a souligné lundi combien la situation avait évolué en matière d’approvisionnement énergétique - notamment en raison de l’invasion russe en Ukraine - depuis l’accord conclu le 23 décembre dernier par les sept partis de la Vivaldi sur une possible sortie du nucléaire. «La situation actuelle est bien différente que lorsqu’on a pris la décision fin décembre» - quand le gouvernement fédéral avait fixé aux alentours du 18 mars l’échéance pour une décision sur la fermeture définitive de toutes les centrales nucléaires d’ici 2025 ou la prolongation des deux réacteurs les plus récents, Tihange 3 et Doel 4 -, a affirmé M. De Croo (Open Vld) lors de l’émission Matin Première de la RTBF-radio. «Fin décembre, on avait dit: on va regarder les deux éléments qui sont dans l’accord gouvernemental (la sécurité d’approvisionnement énergétique et les prix de l’énergie, NDLR). On avait ajouté en décembre comme facteur le contexte géopolitique», a-t-il complété. Après l’invasion russe en Ukraine lancée le 24 février, «la situation géopolitique a forcément complètement changé», a souligné le chef du gouvernement fédéral.

À lire aussi Nucléaire belge: l’heure est à la maturité. A ne pas gâcher