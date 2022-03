Jeux Paralympiques: la Belge Linda Le Bon termine 5e du super combiné

Linda Le Bon, 57 ans, qui est guidée par sa fille Ulla Gillot, avait terminé 6e de la descente samedi et 7e du Super G dimanche. Le duo disputera encore le slalom géant vendredi et le slalom dimanche prochain.

La médaille d’or a été enlevée par la Slovaque Henrieta Farkasova (2 : 03.39), déjà lauréate de la descente, celle d’argent par la Chinoise Daqing Zhu (2 : 04.25) et celle de bronze par la Britannique Menna Fitzpatrick (2 : 05.98).

Linda Le Bon a pris la 5e place du super combiné féminin de ski alpin des Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin, lundi, dans la catégorie des déficients visuels. Sixième du Super G et cinquième de la manche de slalom, elle a réalisé un temps cumulé de 2 : 18.20.

Linda Le Bon et Ulla Gillot occupaient en effet la 6e place à l’issue du Super G et le slalom, une épreuve plus technique qui sied moins à l’athlète belge, leur a permis de grimper d’un rang pour figurer dans le top 5.

« Le parcours comportait plusieurs doubles, triples, voire quadruples portes, ce que je n’aime pas du tout », a commenté Linda Le Bon citée dans le communiqué du Comité paralympique belge. « Le slalom est la discipline que j’apprécie le moins en para ski alpin, je me suis battue jusqu’au bout pour ne pas faire de faute et sortir. »