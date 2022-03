David Goffin recule encore au classement ATP: il quitte à présent le top 70

La semaine dernière consacrée à la Coupe Davis a provoqué peu de changements au sommet du classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l’ATP. Mais il n’en a pas été de même pour les Belges qui ont tous reculé.

Le N.1 national, David Goffin, a quitté le top 70. Il n’est plus que 71e après une perte de trois places. Recul plus net pour celui qui a offert le troisième point de la victoire contre la Finlande en Coupe Davis. Zizou Bergs a reculé de 19 places se retrouve au 182e rang. Pour les N.3 et N.4, la chute est encore plus sévère. Kimmer Coppejans est 238e (-24) et Ruben Bemelmans 303e (-25).