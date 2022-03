Invasion de l'Ukraine - Solvay suspend ses activités en Russie et fait un don d'un million d'euros

Le Fonds de solidarité Solvay a, par ailleurs, fait don d'un million d'euros à la Croix-Rouge belge et internationale pour soutenir les soins et secours apportés aux civils en Ukraine. Il s'agit notamment de fournir un accès à l'eau potable, aux médicaments et aux équipements médicaux, de réparer les infrastructures vitales et d'améliorer les conditions de vie des familles. Solvay s'est également engagé à doubler les dons privés émanant de ses employés afin de répondre aux besoins humanitaires croissants, indique-t-elle dans le communiqué.

"La sécurité de nos collègues dans la région a été notre priorité absolue ces derniers jours et nous voulons aussi soutenir plus largement les efforts humanitaires, afin de soulager les souffrances de tous ceux qui sont affectés par cette crise", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Nous soutenons tous nos employés, et particulièrement nos collègues en Ukraine et en Russie face à cette crise sans précédent. Nous leur fournirons tout le soutien nécessaire, y compris le maintien de leurs salaires et avantages et nous les remercions tous pour leur engagement et leur résistance", a-t-elle ajouté.