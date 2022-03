Une nouvelle semaine de football européen avec le choc Real Madrid – PSG en apothéose

Le club de La Gantoise est le dernier représentant du football belge sur la scène continentale. Engagé dans la nouvelle compétition, la Conference League, il se déplace jeudi à 18h45 sur la pelouse du PAOK Salonique, l’actuel deuxième du championnat grec. Les Buffalos viennent d’aligner un sixième succès consécutif dimanche sur le plan national et respirent la grande forme au bon moment.

La semaine de football européen s’annonce chargée avec les quatre premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, et notamment un très attendu Real Madrid – Paris Saint-Germain mercredi, mais aussi les huitièmes de finale aller de l’Europa League et de la Conference League.

Mardi, Liverpool devrait assurer sa place en quarts de finale de la C1 à l’occasion de la visite de l’Inter à Anfield. Les champions d’Italie ont perdu le match aller 0-2 à Milan et traversent un creux. Ils viennent de renouer avec la victoire après cinq rencontres sans succès et ont cédé la première place de la Serie A au voisin de l’AC Milan. La Bayern partira lui favori contre Salzbourg. Les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (1-1) en Autriche. Les Bavarois n’affichent plus leur insolente supériorité d’avant la trêve mais manquent rarement les grands rendez-vous.

Mercredi, Real-PSG retiendra toute l’attention. Thibaut Courtois avait été héroïque à Paris ne se retournant qu’en toute fin de rencontre (1-0). Les Madrilènes à Bernabeu peuvent-ils renverser les Messi, Neymar, Mbappé ? Les Parisiens, qui ont connu leur troisième défaite en Ligue 1 samedi à Nice, sont plus motivés que jamais depuis que l’UEFA a attribué au stade de France la finale de la compétition le 28 mai après avoir écarté Saint-Pétersbourg. Manchester City et Kevin De Bruyne n’auront pas de leur côté d’inquiétude contre le Sporting du Portugal qu’ils ont balayé 0-5 à Lisbonne à l’aller.

Deux rencontres ouvriront les huitièmes de finale de l’Europa League ce même jour : Betis Séville-Francfort et Porto-Lyon.

Jeudi, le Spartak Moscou ayant été exclu de l’Europa League, en raison de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, son match contre Leipzig est annulé et le club allemand d’ores et déjà en quarts de finale. Les cinq autres rencontres sont a priori plutôt équilibrées avec notamment FC Séville-West Ham, Atalanta-Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers-Etoile Rouge de Belgrade et Braga-AS Monaco, qui marquera les débuts européens de Philippe Clément avec le club principautaire. Barcelone est sans doute le mieux loti avec le club turc de Galatasaray comme obstacle sur sa route vers les quarts de finale.