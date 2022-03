Invasion de l'Ukraine - Les prix du blé continuent à augmenter

Le blé est un aliment de base important. Les prix se rapprochent de ceux de 2008, lorsqu'une crise mondiale des prix alimentaires a entraîné des soulèvements populaires et le printemps arabe.

La Russie et l'Ukraine représentent à elles deux plus d'un quart du commerce mondial du blé. La guerre entraîne la fermeture des principaux ports d'exportation et la paralysie des transports.