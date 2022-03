Proximus lance Proximus Ada pour combiner intelligence artificielle et cybersécurité

Dans le cadre de cet objectif, Proximus souhaite nouer des liens avec les réseaux universitaires, les instituts de recherche et d'écoles de codage afin de recruter les meilleurs talents, ceux qui lui permettront de réaliser l'ambition d'Ada et de se placer au top mondial dans ce domaine.

"L'intelligence artificielle jouera un rôle essentiel pour créer un avenir plus durable, notamment grâce à l'optimisation de la consommation énergétique, aidant ainsi à atteindre l'ambition climatiquement neutre de l'Europe d'ici 2050", estime la ministre fédérale des entreprises publiques Petra De Sutter, présente à la conférence de presse. "Les soins de santé et la mobilité devraient, eux aussi, s'améliorer grâce à ces nouvelles technologies. Et nous pourrons de ce fait également mieux appréhender la lutte contre la cybercriminalité, notamment en améliorant les techniques de détection et de blocage des fraudes".