La construction de nouvelles piscines privées en baisse de 15% cette année

En raison de la crise du coronavirus, la demande de piscines privées avait connu un pic, avec un nombre record de 6.150 exemplaires construits l'an dernier, selon les statistiques de la FBP, qui compte 140 membres. C'était là deux fois plus qu'en 2019 et presque trois fois plus que la moyenne de la période 2015-2018.

Après une période avec de longs délais d'attente pour être livrés, les Belges souhaitant toujours acquérir leur piscine devront bientôt se montrer moins patients. Passé le mois de juin, l'offre devrait en effet revenir à un niveau plus au moins normal, selon la fédération sectorielle.