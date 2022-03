Martine Delvaux: «Il faut refuser de correspondre à un idéal de la féministe»

Dans « Le monde est à toi », Martine Delvaux aborde d’un point de vue féministe l’amour et la transmission mutuelle pour sa fille adolescente.

Martine Delvaux, professeure de littérature à l’université du Québec, explore dans Le monde est à toi, publié aux éditions Les Avrils, le lien qui l’unit à sa fille. Dans sa lettre à sa fille adolescente, qui n’est ni un guide ni un manifeste, elle s’interroge : qu’est-ce que cela signifie d’être une mère féministe ?

Au-delà des conseils, réflexions féministes, et intrusions dans son quotidien avec sa fille Elie, l’autrice nous offre surtout un grand livre sur l’amour filial et féministe, l’écriture et l’engagement, qu’il soit parental ou militant.