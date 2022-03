L’obsolescence, une affaire également logicielle

Garder son téléphone et son laptop longtemps, c’est bien. Encore faut-il qu’ils suivent la cadence infernale des mises à jour d’applications…

C’est un argument de vente assez marquant sur le marché des smartphones que Samsung a réitéré en février lors de la présentation de sa nouvelle génération de modèles haut de gamme : la famille des S22 bénéficiera d’au moins quatre mises à jour majeures (à raison d’une par an) de son système d’exploitation fondé sur Android, promet le constructeur sud-coréen qui avait pris le même engagement pour ses téléphones S21, A et pliables. Cet exemple rejoint une autre des 25 mesures fédérales destinées à booster l’économie circulaire : « Le consommateur sera informé de la durée pendant laquelle son appareil supportera les mises à jour. » Cette volonté de maintien de la compatibilité logicielle complète l’indice de réparabilité pour allonger la durée de vie des ordinateurs, smartphones et tablettes.