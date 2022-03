L’atelier de réparation: «Ça, c’est conçu pour ne pas être ouvert»

D’un agile coup de main, le technicien ouvre la carapace de plastique de l’aspirateur-robot. C’est un exercice qu’il connaît par cœur. Et heureusement car il réussit à ne rompre aucun point de fixation, là où un novice échouerait. « Nous nous formons et nous nous exerçons à monter et démonter sans rien abîmer », explique Frédéric Habils, chef de l’atelier de réparation de Fnac Vanden Borre, situé à Sint-Pieters-Leeuw, un espace où une trentaine de spécialistes redonnent vie à de petits électroménagers, des téléviseurs et des ordinateurs. Passé la dissection, il s’agit d’identifier l’organe déficient. La carte mère ? Un des moteurs ? La batterie ? Cet appareil sera très probablement sauvé et restitué dans la semaine à son propriétaire moyennant un coût d’intervention acceptable, à savoir une centaine d’euros, pièces et main-d’œuvre comprises.