Un indice de réparabilité pour rallonger la vie des électroménagers

Cette année, les consommateurs bénéficieront d’un nouvel indicateur informatif à l’achat d’une machine à laver ou d’un ordinateur. Venue de France, cette note nous renseigne sur la facilité ou non d’une future réparation. Pertinent mais insuffisant.

La panne d’un appareil électronique ou électroménager, avec une réparation trop coûteuse, voire irréalisable faute notamment de pièces détachées encore disponibles… telle est la hantise de nombreux consommateurs soucieux de leur portefeuille. C’est aussi une menace considérable sur l’environnement. En 2019, rapporte l’ONU, l’humanité a produit 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques, soit 21 % de plus en cinq ans. Sur l’ensemble, 17,4 % à peine ont été collectés et recyclés. A propos de recyclage, chaque Belge a déposé en moyenne 10,8 kg de vieil électroménager (et d’ampoules) dans un point Recupel en 2020.