L’Etat stratège, un choix pour l’Europe?

Parler sérieusement de relocalisation, de réindustrialisation, de souveraineté économique impose de remettre en cause notre manière de concevoir le rôle de l’Etat.

En 2020, à la défaveur de la pandémie et de la rupture des chaînes d’approvisionnement, consécutive à la mise à l’arrêt partiel de l’activité dans de nombreux pays, les Européens ont découvert, si l’on ose dire, que le roi était nu – que, comptant pourtant parmi les pays dits « avancés », nous ne produisions plus toute une série de produits essentiels, comme les principes actifs de médicaments ou les masques chirurgicaux. Et l’on a longuement disserté sur l’opportunité de relocaliser certaines productions.

Le rebond des économies a pareillement mis en lumière notre dépendance à l’égard du « reste du monde » – lisez : l’Asie – dans de nombreux secteurs, des puces aux batteries, pourtant stratégiques face aux défis des transitions énergétique et numérique. Et l’on glose désormais sur la souveraineté économique, la réindustrialisation et l’Etat stratège.