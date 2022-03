Alors que la FIFA devrait annoncer rapidement un dispositif de soutien aux joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie, nos confrères du journal « L’Equipe » en France énoncent que, d’après leurs informations, un mercato spécial pourrait voir le jour pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie durant le conflit armé. D’après cette source, on recense plus de 80 professionnels étrangers en Division 1 ukrainienne ainsi qu’une centaine en D1 russe.

« Ils vont être autorisés à suspendre leur contrat, sans préjudice juridique, et une fenêtre exceptionnelle de transferts leur permettra de signer dans un autre club, sans attendre le mercato estival », écrit « L’Equipe » avec certitude. « Ils s’engageront sous un régime proche du prêt, jusqu’au 30 juin prochain, leur relation contractuelle perdurant avec leur club d’emploi d’origine. Un ou deux contrats de ce type seraient autorisés par club ».