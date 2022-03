Paris-Nice: Jakobsen devance Van Aert, victime d’une chute en début de 2e étape (vidéo)

Philippe Gilbert a composé le trio du jour à l’avant dès les premiers kilomètres avec son coéquipier chez Lotto Soudal, le Britannique Matthew Holmes (pour qu’il conforte son maillot de grimpeur) ainsi que le Français Alexis Gougeard (B&B Hotels – KTM). Les trois hommes auront compté près de 6 minutes d’avance, leur aventure s’achevant à mi-course.

Les bordures ont continué à rythmer la seconde moitié de l’étape du jour. Précisons que Van Aert a chuté. Une trentaine de coureurs a formé le peloton de tête, coupé en trois un moment. Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) a tenté sa chance à un peu plus de 5 km de l’arrivée, mais c’est un duel entre Jakobsen et Van Aert qui a soldé au sprint l’arrivée au sprint. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 6e, et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), 9e, figurent dans le top 10 à l’arrivée.

Fabio Jakobsen, 25 ans, signe la 31e victoire de sa carrière et la 6e sur ses sept dernières arrivées au sprint. Au général, Laporte compte 5 secondes d’avance sur van Aert.