Guerre en Ukraine: l’Europe peut «s’attendre à recevoir cinq millions d’exilés», selon Josep Borrell

Après plus de dix jours d’invasion de la Russie en Ukraine, les réfugiés affluent toujours plus dans les pays voisins.

L’Europe peut s’attendre à recevoir cinq millions d’exilés si l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les bombardements des villes se poursuivent, a estimé lundi à Montpellier (sud de la France) le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

« Si les bombardements continuent, si on continue à bombarder les villes, de manière indiscriminée, on peut s’attendre à cinq millions d’exilés », a précisé le haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et du développement.