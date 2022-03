Yves Bical avait offert son âme aux poètes

Yves Bical, dont on a appris la disparition le 1er mars à Manosque dans cette Haute-Provence où il s’était installé depuis quelques années, était un homme inclassable. Acteur, metteur en scène, auteur, conférencier, éditeur, galeriste, il avait commencé sa carrière comme… employé de banque puis enseignant avant de devenir directeur d’une MJC en France.

Né en 1942, il s’était très tôt passionné pour les matières culturelles et la transmission de cette passion au plus grand nombre. Durant son service militaire, il était déjà chargé de l’animation culturelle d’un camp de 2.000 hommes. Débarquant à Bruxelles dans les années 60, il y devient comédien animateur au Théâtre Poème dès 1968. Il y restera jusqu’au départ de sa fondatrice, Monique Dorsel, en 2009, comme interprète dans plusieurs dizaines de spectacles et comme metteur en scène de textes d’Antonin Artaud, Yves Bonnefoy, Jacques Sojcher, Pierre Mertens, Bertolt Brecht et beaucoup d’autres.