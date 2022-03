Disparition de Natacha De Crombrugghe: la police péruvienne exclut la piste criminelle

Les parents de la jeune femme disparue depuis fin janvier au Pérou et des agents de la police fédérale, qui avaient fait le déplacement en Amérique du Sud, sont de retour en Belgique. Les agents qui mènent l’enquête au Pérou ont quant à eux écarté la piste criminelle après 30 jours d’interrogatoires, de tests et d’analyses.

Selon le quotidien La Republica, les enquêteurs ont interrogé plus de 15 personnes mais rien de suspect n’a été trouvé. Les données GPS de son téléphone n’ont pas non plus donné de résultats concrets.