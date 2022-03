Liverpool: Mohamed Salah, l’insatiable Pharaon

Son appétit est aussi gargantuesque que son talent. Fort d’une efficacité et d’une régularité affolante au plus haut niveau, Mohamed Salah s’est hissé au rang des tout meilleurs de sa profession.

Au gré de ses cinq saisons passées à Anfield et de ses exploits ponctuels, l’Égyptien n’a jamais cessé de repousser les limites du possible. S’il s’est dans un premier temps mis à plat ventre pour le bien de la cause commune (Ligue des champions, Premier League), il n’oublie plus d’alimenter à profusion ses statistiques personnelles.