Playright veut défendre les interprètes face aux géants du streaming

La Belgique aurait-elle peur de mettre au pas les plateformes de streaming et les obliger à payer décemment les interprètes ? C’est ce que craint la société de gestion des droits Playright et ses 18.000 artistes.

Imaginez-vous un seul instant un interprète musical (un concertiste, un groupe tribute, etc.) négocier tout seul avec YouTube, Spotify ou Netflix les conditions dans lesquelles sa musique peut-être diffusée dans l’univers numérique, sur une plateforme de streaming ou en partage de contenu ? Entre un particulier et une société intercontinentale, il n’y a pas de négociation : le musicien clique – ou pas – sur un contrat d’adhésion dont rien n’est négociable, souvent rédigé en langue anglaise et qui n’a que faire du droit belge.

S’il ne peut pas se coaliser avec d’autres interprètes, l’artiste se voit privé ou dépouillé de l’essentiel de ses droits (ce qu’on appelle les « droits voisins », ceux qui sont dus à l’interprète d’une œuvre) puisqu’en 2019 déjà, selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (Ifpi), les revenus du numérique et du streaming représentaient 56 % du marché mondial de la musique enregistrée.