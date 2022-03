GSK recrute 250 collaborateurs en Wallonie, avec l'appui du Forem pour 100 d'entre eux (2)

"Nous recherchons actuellement 250 collaborateurs, dont 100 via le Forem, pour soutenir la recherche et le développement de 20 vaccins (pas encore disponibles pour les patients), mais également la production et l'exportation mondiale de notre portefeuille actuel (vaccins contre la polio, la rougeole, le rotavirus, les méningites, la grippe, le zona, etc)", explique GSK.

Pour postuler, il faut disposer d'un diplôme adapté à la fonction ou d'une expérience significative dans une fonction similaire. Il convient également de s'inscrire au jobday du 15 mars, qui se tiendra au centre de formation du Forem de Nivelles.

A ce jour, près de 180 personnes ont déjà candidaté et 70 d'entre elles satisfont aux conditions requises, selon Sylvia Chauvier.

En se lançant dans de nouveaux projets et par le biais de cette campagne de recrutement, l'entreprise pharma cherche-t-elle à rebondir, alors qu'elle a plutôt été sur le banc de touche dans la course aux vaccins contre le Covid? "L'objectif consiste essentiellement à trouver de bons candidats pour combler les métiers en pénurie. Nous souhaitons que ces personnes puissent nous rejoindre et nous épauler dans notre mission, c'est-à-dire aider chacun à être plus actif, se sentir mieux et vivre plus longtemps", indique Laurence Guiot, responsable de l'engineering et de la maintenance en Belgique chez GSK. "Ce n'est donc pas lié à notre engagement ou notre contribution par rapport à la lutte contre le Covid, qui est bien réelle via l'apport de nos adjuvants ou les collaborations mises en place avec des entreprises concurrentes. Mais donc, en parallèle, nous continuons à produire les 20 vaccins de notre portefeuille actuel et à développer une vingtaine d'autres vaccins pour le futur (un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, un vaccin contre 5 différents types de méningites et des vaccins à base d'ARN messager)", ponctue-t-elle.

GSK dénombre 9.000 employés en Belgique, répartis principalement sur les sites brabançons de Wavre et Rixensart. Le groupe distribue près de 600 millions de doses de vaccins dans plus de 160 pays. Il fait partie d'un secteur pharmaceutique affichant une croissance vertigineuse de 83% en Brabant wallon, au cours de ces 10 dernières années.