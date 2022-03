Proximus lance Ada, pour attirer des talents digitaux

Ada. C’est le nom du centre d’excellence consacré à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité que Proximus va ouvrir début avril. Aucun acronyme barbare derrière ces trois lettres, mais un hommage à Ada Lovelace (1815-1852), mathématicienne considérée comme la première programmeuse de l’histoire. Ce centre regroupera au départ une cinquantaine de personnes issues des divisions « cybersécurité » et « intelligence artificielle » de Proximus, avec pour ambition de tripler les effectifs d’ici trois ans. Réunir ces deux domaines au sein d’une même structure s’imposait pour Proximus. L’un et l’autre se nourrissent. L’intelligence artificielle s’appuie sur des quantités importantes de données qu’il faut sécuriser. Et la détection des cyberattaques à travers les réseaux passe de plus en plus par l’utilisation de solutions basées sur l’intelligence artificielle.