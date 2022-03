Jean Macq (UCLouvain): «D’ici quelques années, nous risquons d’avoir de gros problèmes d’accessibilité aux soins»

Alors que notre système de santé est l’un des plus performants d’Europe, les délais de prise en charge sont pour le moins interpellant. La crise sanitaire est évidemment passée par là, mais les défaillances semblent plus profondes. Professeur en Santé publique à l’UCLouvain, Jean Macq possède une expertise dans l’organisation et le management des systèmes de soins de santé en Belgique, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ce médecin de formation plaide pour une meilleure répartition des tâches entre professionnels et des incitants à l’installation dans les zones rurales. « Seulement, dit-il, il y a un problème de corporatisme au sein de la profession médicale qui n’est évidemment pas partagé par tous les médecins. »

Diriez-vous que les soins médicaux sont suffisamment accessibles en Belgique ?