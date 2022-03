Mobilité: le guide pour faire des économies face aux prix de l’énergie qui flambent

Malgré les records atteints par les prix à la pompe, il est possible d’atténuer la douloureuse en réduisant fortement sa consommation. Et sans souffrir… Evident, mais à rappeler tout de même : bannir les trajets inutiles et privilégier la marche ou le vélo pour les plus courts d’entre eux. En Belgique, on l’oublie souvent, un déplacement sur quatre est réalisé en voiture pour des distances inférieures à 5 km… Pour les plus longs ? Opter pour les transports en commun ou le covoiturage.