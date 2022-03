Les Sérésiens en panne d’efficacité

Le RFC Seraing a la gueule de bois. Ce week-end, il a encaissé son deuxième 0-5 de la saison. Face à un adversaire bien plus fort évidemment, comme ce fut le cas le 11 décembre dernier face à Anderlecht. Les chiffres sont durs à digérer, mais plus encore, peut-être, après avoir connu la défaite à Zulte Waregem. Un match lors duquel les Sérésiens ont pourtant bénéficié des occasions pour l’emporter. Certes les Métallos encaissent beaucoup, 63 buts soit la plus mauvaise défense à égalité avec Zulte Waregem et le Beerschot, mais ils ne marquent plus non plus, ce qui était pourtant leur force par le passé. Aucun but inscrit lors de leurs 6 dernières sorties, seulement 3 depuis le soir du 4 décembre et le revers 3-2 au FC Bruges. La machine est en panne et le staff tente de remédier au problème tant bien que mal. « Comment travaille-t-on notre manque d’efficacité aujourd’hui ? », expliquait Jean-Louis Garcia avant le match important à Zulte.