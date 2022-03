Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine sous les 3.700 points KBC en tête

Ageas (39,45) et Aperam (43,59) étaient négatives de 3,62% et 3,26% alors que Umicore (35,27) regagnait 0,66% en compagnie de Elia (127,20), positive de 0,55% ; Aedifica (99,90) et Cofinimmo (113,40) cédant de justesse 0,40% et 0,35% tandis que WDP (32,38) abandonnait 2,70%.

Solvay (82,34) et AB InBev (48,96) chutaient de 3,97% et 3,41%, Galapagos (53,98) et UCB (96,28) perdant 2,76% et 0,58% tandis que arGEN-X (245,60) regagnait 0,95%.

Proximus (16,79) et Telenet (29,62) perdaient 2,10% et 0,34% tandis que Orange Belgium (18,28) et Bpost (5,76) chutaient par ailleurs de 1,93% et 4,32%.

Hors BEL 20, Advicenne (4,47) et Onward Medical (8,30) restaient négatives de 11,7%, Cenergy (3,20) et AudioValley (2,30) cédant plus de 8,5%, devant Jensen (24,30), Bekaert (31,30) et Celyad (1,62) en baisse de plus de 7%.

Des moins-values de plus de 6,5% étaient notées en Mithra (15,72) et KBC Ancora (33,76) ; Solvac (95,00) reculant de 6,4% et Engie (10,10) de 5,9% comme Wereldhave Belgium (52,10).

Euronav (10,57) et Exmar (4,97) se démarquaient par contre en bondissant de 6,5% et 4,7% en compagnie de Balta (3,14) et Sipef (64,40), en hausse de 3,6% et 2,5%, Kinepolis (50,90) et Barco (18,52) remontant de 6,4% et 0,9%, D'Ieteren (132,80) et Deceuninck (2,48) de 1,2% et 4,2%.

On devait encore relever les pertes de plus de 4% de Agfa-Gevaert (3,18), Econocom (3,24), Immobel (67,00) et Recticel (17,50), Tessenderlo (30,80) abandonnant 3,4%.