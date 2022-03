«À propos», le nouveau podcast quotidien du «Soir»

La publication d’informations évolue et de nouveaux usages apparaissent. Pour y répondre, Le Soir innove. Après avoir amélioré l’expérience des lecteurs sur son site et son application au cours des derniers mois avec une nouvelle une et une nouvelle mise en page des articles, Le Soir poursuit son développement numérique en proposant une nouvelle façon de consommer l’information avec un podcast quotidien, « À propos », disponible du lundi au vendredi dès 7 h. « Quel que soit le support, le citoyen a besoin d’information de qualité », relève Christophe Berti, rédacteur en chef du journal. « Avec ce nouveau rendez-vous quotidien, l’ambition est de partager sous un autre format la manière dont Le Soir traite l’info. » Que l’on cuisine, se déplace ou fasse du sport, l’expertise des journalistes du Soir est désormais à portée d’oreilles sur ordinateur, smartphone, tablette et enceintes connectées. « C’est un moyen de faire connaître encore plus largement nos contenus et de renforcer le lien avec nos abonnés. Il s’agit à la fois de fournir un nouveau service à celles et ceux qui nous connaissent et nous suivent déjà, mais aussi d’attirer un nouveau public. L’important, c’est d’y retrouver la patte du Soir, c’est-à-dire la manière dont nos journalistes traitent les sujets. »

Un duo à la présentation

Pour incarner ce nouveau rendez-vous, deux journalistes ont été recrutés : Sandrine Puissant, qui travaillait à l’agence Belga, et Pierre Fagnart, actif chez LN24. Ils sont donc appelés à devenir « les voix du Soir ». « À propos, c’est une nouvelle formule d’une vingtaine de minutes sur l’actualité », expliquent-ils, après avoir fait mûrir le projet pendant plusieurs mois. Politique, société, économie, sports, culture… « avec l’ensemble des journalistes, nous proposerons notre sélection de l’actu, décrypterons chaque jour un grand dossier en profondeur et partagerons les coups de cœur de la rédaction parmi les sorties ciné, musicales et littéraires ». Pour écouter ce podcast (et certaines séquences aussi diffusées de manière indépendante comme « Grand angle » et « Bouche à oreille »), une nouvelle interface fait son apparition sur https ://podcasts.lesoir.be et dans l’application Le Soir en effectuant une mise à jour (souvent automatique). Par ailleurs, vous le trouverez aussi sur Google Play et Apple, qui proposent tous les deux leurs propres applications de lecture de podcast baptisées respectivement « Google Podcasts » et « Apple Podcasts ». « Podcast Addict » sur Google Play se démarque en proposant un moteur de recherche plutôt performant. Enfin, les services de streaming musical comme Spotify ou Amazon Music permettent également de s’abonner à ces nouveaux podcasts pour ne manquer aucun épisode. Précisons encore que tout ceci est en accès libre.