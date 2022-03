Guerre en Ukraine: les Etats-Unis réfléchissent à une intensification de l’aide militaire à Kiev

L’aggravation de la situation sur le terrain et les bombardements russes toujours plus massifs forcent Washington à reconsidérer le caractère limité de son aide militaire à l’Ukraine. Mais les imprécations du Kremlin laissent planer le spectre d’un engrenage planétaire.

Trop peu, trop tard. L’afflux d’armes occidentales vers l’Ukraine assiégée paraît dérisoire, au vu des destructions grandissantes causées par l’artillerie russe et la progression lente mais continue des colonnes blindées russes au nord comme au sud du pays.

La résistance ukrainienne, admirable, a d’ores et déjà accompli l’impossible en faisant le meilleur usage de centaines de « manpads », ces lance-missiles antichars portatifs de type Javelin et Nlaw, ainsi que des sol-air de type Stinger, fournis par les Etats-Unis et leurs alliés de l’Otan. Les drones armés de type Bayraktar TB2 livrés par la Turquie ajoutent aux désastres enregistrés par les colonnes blindées russes.