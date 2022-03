Invasion de l'Ukraine - Levi's suspend ses activités et ses investissements en Russie

L'entreprise a par ailleurs indiqué qu'elle ferait don de plus de 300.000 dollars aux réfugiés et aux personnes dans le besoin en Ukraine.

L'année dernière, environ 4% des ventes de Levi's provenaient d'Europe de l'Est, dont la moitié rien que pour la Russie.

Avec l'attaque russe en Ukraine et les sanctions occidentales, de nombreuses entreprises tournent actuellement le dos à la Russie. Parmi elles, on retrouve notamment Apple, H&M, IKEA et Inditex, propriétaire de Zara.