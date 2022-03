Invasion de l'Ukraine - Les cabinets de consultance du "Big Four" quittent la Russie

"Nous continuons à être tous choqués et horrifiés par la guerre que le gouvernement russe impose à l'Ukraine et à sa population", a fait savoir le président de la multinationale PwC, Bob Moritz, dans une déclaration. "Notre objectif principal a été d'aider les collègues ukrainiens et de soutenir les efforts humanitaires pour aider la population d'Ukraine".

Il a en outre été décidé que "PwC ne devrait pas avoir de firme affiliée en Russie et que par conséquent PwC Russie va quitter le réseau". Celui-ci comporte 3.700 collègues dans le pays.