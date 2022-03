PSG : Mbappé blessé par Gueye, le Sénégalais et sa femme harcelés sur Instagram

Suite à un contact anodin entre Idrissa Gueye et Kylian Mbappé à l’entrainement, la star parisienne manquerait ainsi le choc contre le Real Madrid. Ce qui a donné lieu à une déferlante d’insultes à l’encontre d’Idrissa Gueye...

Le Sénégalais a été pris à partie, via les réseaux sociaux, par des supporters parisiens. Il a reçu de nombreux messages d’insultes et de haine, et même quelques menaces, notamment sur Instagram, ce qui l’a contraint à restreindre la publication de commentaires sur son compte. Sa femme a, elle aussi, été contrainte de fermer son espace commentaires pour les mêmes raisons…