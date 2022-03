Dominic Thiem, un cador du tennis toujours en galère

L’Autrichien repousse à nouveau sa rentrée et manquera la prochaine tournée américaine (Indian Wells et Miami). Depuis sa victoire à l’US Open 2020, il a accumulé une dépression et une blessure au poignet droit. Il prévoit son retour pour la saison sur terre, après pratiquement un an d’arrêt complet. Il est désormais 50e au classement mondial.

Mais que se passe-t-il avec Dominic Thiem ? Une fois de plus l’Autrichien de 28 ans a repoussé sa rentrée. Comme il l’avait déjà fait avant l’Open d’Australie, après pourtant une grosse préparation à Dubaï, mais aussi avant la tournée sud-américaine (Cordoba, Buenos Aires, Rio et Santiago). Ce lundi, le Viennois a annoncé renoncer au « swing » américain, soit aux Masters 1000 d’Indian Wells (qu’il avait remporté en 2019), et à celui de Miami !

Cette fois, il projette son retour pour la saison sur terre battue qui débutera en avril.

« Mon rétablissement se passe bien et j’ai eu de bonnes semaines d’entraînement, mais j’ai décidé de renoncer à ces deux prochains tournois », a-t-il déclaré via les réseaux sociaux. « Je ferai mon retour sur la terre battue, la surface sur laquelle je me sens le plus à l’aise… »