UE: les candidatures de l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie vont être examinées

L’adhésion de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie à l’Union européenne n’est assurément pas pour demain. Mais une première étape a été franchie, ce lundi : les représentants des Vingt-Sept se sont accordés pour charger la Commission européenne de rendre un avis sur la demande formulée par les trois Etats. Cette demande n’a rien d’une formalité : ces dernières années, l’exécutif européen a mis entre un et trois ans avant de s’exprimer sur les dossiers des pays souhaitant adhérer. Ce n’est qu’une fois cet avis rendu que le Conseil sera amené à statuer et, éventuellement, à octroyer le statut officiel de candidat aux Etats. Commenceront alors seulement les (longues) négociations en vue de l’adhésion, qui prévoient, notamment le respect de critères économiques et l’alignement sur l’acquis communautaire. Pour rappel, cinq pays (la Turquie, la Serbie, l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro) ont vu leur candidature validée voici plusieurs années déjà mais, depuis, les discussions patinent (voire sont au point mort, dans le cas de l’Etat turc). Il n’en demeure pas moins qu’un processus est lancé, symbolique.