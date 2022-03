Guerre en Ukraine: un «grand accord» énergétique en vue pour la semaine prochaine en Belgique

Contrer l’augmentation des prix et redéfinir un mix énergétique pour le futur : tout cela figurera dans un paquet global de mesures attendu pour le 18 mars. Le nucléaire en fera partie vraisemblablement. Et Georges-Louis Bouchez veut une « loi de sortie du gaz ».

Sortie ou maintien du nucléaire, prix à la consommation, approvisionnement en Belgique et en Europe : les enjeux ont pris une importance exceptionnelle depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le gouvernement fédéral veut se doter d’un « plan stratégique à court, moyen et long termes ». Le Premier va grouper les discussions dans ces domaines, en cours parfois de très longue date, pour aboutir à un « grand accord » à la fin de la semaine prochaine, le fameux 18 mars, date à laquelle on attendait la décision portant sur la sortie (plan A) ou le maintien (plan B) du nucléaire. D’ici là, les réunions préparatoires se succéderont et, surtout, le sommet européen de Versailles aura eu lieu, ce qui permettra à la Belgique de connaître les lignes directrices de ses partenaires de l’Union, aussi les financements et les opportunités qui pourraient émerger.