Remco Evenepoel, dauphin du roi du chrono pour entamer Tirreno-Adriatico

Aucun nuage n’est venu altérer les premiers soubresauts de la « Course entre les deux Mers », une course à peine agitée par un vent parfois contraire, parfois favorable. Les digues interminables et larges comme un terrain de foot de Lido di Camaiore servirent de parallèles, de point d’appui, pour les coureurs soumis à un test chronométré pour purs spécialistes. Et, donc, rien n’a été altéré, même pas le classement du top 3 offert par les bookmakers pour des bouchées de pain avec un pari gagnant miséreux à souhait. Avec Ganna, Evenepoel, Pogacar et Asgreen, le billet composté dans cet ordre n’a même pas remboursé l’apéro consommé par quelques supporters à la recherche d’une enseigne ouverte, chose rare sur le littoral thyréneen toujours en mode marmotte.