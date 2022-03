Numéros Inami: la commission de planification veut revoir les quotas francophones à la hausse

Un mois après un passage sans faute au Conseil d’Etat, le très controversé texte « fourre-tout » de Frank Vandenbroucke (Vooruit) pourrait revenir ces jours-ci en séance plénière. Avec l’accord de la majorité fédérale – dont le MR, le PS et Ecolo font partie –, le ministre de la Santé entend contrôler davantage le respect des quotas Inami. L’article 69 dudit texte « fourre-tout » apporte une base légale à l’instauration d’un verrou à la sortie des études de médecine et de dentisterie. En d’autres mots, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité́ pourrait ne plus accorder de numéro aux médecins et dentistes surnuméraires, par le biais d’une attestation de contingentement.