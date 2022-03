Un record du monde à 6,19 m pour Armand «Mondo» Duplantis: «Aucune hauteur ne m’a donné autant de mal»

Duplantis, le champion olympique en titre, courait après cette performance depuis 2020, année où il avait battu ses deux premiers records du monde en franchissant coup sur coup 6,17 m à Torun – pour dépasser ainsi les 6,16 m du Français Renaud Lavillenie - et 6,18 m à Glasgow durant la saison en salle. A partir de là, il s’était mis en chasse du centimètre de plus, à deux reprises en 2020 et à onze reprises en 2021. Cette année, lors de ses quatre premières sorties à Karlsruhe (6,02 m, 28 janvier), Berlin (6,03 m, 4 février), Uppsala (6,04 m, 9 février) et Birmingham (6,05 m, 19 février), il avait également chaque fois tenté d’améliorer son record. La 18e tentative (avec souvent trois essais) de ce lundi aura été la bonne !

« Je pense que je dois avoir tenté de franchir 6,19 m une cinquantaine de fois ! », a-t-il déclaré après sa victoire, remportée après qu’il a entamé son concours à 5,61 m avant de le compléter avec des premiers essais victorieux à 5,85 m et 6,00 m avant ses trois tentatives à 6,19 m. « Cela a mis du temps. Aucune hauteur ne m’a donné autant de mal et j’ai donc un super sentiment ce soir. J’ai dû me battre pas à pas ces deux dernières années. Je suis très heureux. »

Le Suédois, fils du perchiste américain Greg Duplantis et de l’heptathlonienne et volleyeuse suédoise Helena Hedlund (dont il a pris la nationalité sportive) était annoncé depuis longtemps comme le futur grand perchiste de l’histoire ; les images de ses sautés dans son jardin de Lafayette, en Louisiane, alors qu’il n’était encore qu’un enfant, ont fait le tour du monde depuis bien longtemps.

Cette prédiction n’a cessé de se vérifier depuis lors puisqu’il a remporté tous les titres chez les jeunes et a passé la surmultipliée depuis 2018, année de son premier titre européen à Berlin. Depuis lors, s’il n’a fini « que » deuxième derrière l’Américain Sam Kendricks aux Mondiaux de Doha 2019, il a remporté l’Euro en salle de Torun et les JO de Tokyo en 2021. Il sera évidemment le grand favori des Mondiaux en salle de Belgrade, des Mondiaux d’Eugene et de l’Euro de Munich cette année.