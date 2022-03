La Belgique francophone toujours en mal de médecins

Voilà plusieurs semaines déjà que le débat sur les numéros Inami agite la sphère politique belge. Tout a commencé par le projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit) désireux d’imposer une maîtrise plus stricte du respect des quotas Inami par le fédéral. En toile de fond, la volonté de limiter le nombre de médecins et par conséquent les dépenses de la sécurité sociale. Un argumentaire qui ne convainc pas côté francophone. « Soi-disant, plus il y a de médecins, plus la consommation en soin de santé est importante. Il faut sortir de cette balise », plaide Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris. « C’est un argument qui vit dans l’imaginaire mais qui n’a jamais été prouvé. Les quotas ne correspondent plus aux besoins de la population. La demande est supérieure à l’offre et donc on crée de la rareté dans les soins de santé avec en corollaire, une augmentation des coûts pour le patient. »