Benito Raman et Francis Amuzu, les super Supersubs d’Anderlecht

Benito Raman et Francis Amuzu sont, de loin, les réservistes les plus efficaces de la D1. Raman a même déjà fêté le titre de meilleur Supersub d’Europe il y a un mois. Uune situation de luxe pour Kompany, pas évidente à gérer pour les intéressés.

« Mettez Raman à la place de Kouamé et l’on marquera beaucoup plus facilement. » Bon nombre de supporters anderlechtois, oubliant un peu vite le travail colossal accompli par l’attaquant ivoirien à chaque match, en dépit de ses loupés, aimeraient (re)voir le petit Gantois titularisé aux côtés de Zirkzee. Mais, à l’image de Francis Amuzu, c’est dans le rôle de Supersub que Benito Raman multiplie les actions décisives. Les statistiques de Raman et Amuzu, qu’ils ont encore soignées dimanche contre Ostende, sont tout simplement exceptionnelles lorsqu’ils viennent du banc.

Onze buts et cinq assists

en tant que réservistes