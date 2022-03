Aéroports wallons: un outil pour mesurer les nuisances en direct

Alors que la révision des plans d’exposition aux nuisances des aéroports se fait attendre, la Sowaer (Société wallonne des aéroports), qui dépend de la Région, affine l’outil de surveillance sonore de Bierset et Gosselies. De quoi rendre jaloux ceux de Zaventem ? En tout cas, montrer que l’accès aux données est possible. Et souhaitable.

En 2020, la société, qui gère notamment les investissements structurels des deux aéroports, avait mis en ligne les données récoltées en direct par son réseau de sonomètres (16 à Bierset, 17 à Charleroi) via son logiciel Diapason. L’étape suivante vient d’être franchie. Non seulement les données disponibles sont plus précises et plus nombreuses, mais en plus, elles sont accessibles sur une application pour GSM.